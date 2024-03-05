İhracatçılar talep ve siyasi riskleri TİM-İPM ile görecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye’de bir ilk olan İhracat Pazar Monitörü’nü (TİM-İPM) devreye aldı. Buna göre, TİM-İPM’de yer alan İhracat Talep Endeksi ile pazarlardaki talebi, Pazar Dayanıklılık Endeksi ile de riskleri takip edecek.

İhraç edilen ürünlere olan talep koşullarını, ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden ve ilk defa yayınlanan İhracat Talep Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1 artış, yıllık bazda yüzde 0,4 azalışla 101 oldu. Endeks, ana pazarlardaki parasal sıkılaşma sürecinin sona yaklaşmasıyla 6 aydan sonra tekrar “100 olarak baz alınan” referans değerin üzerine yükseldi.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen ve ilk defa yayınlanan Pazar Dayanıklılık Endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 artış, yıllık bazda ise yüzde 0,7 azalışla 99,7 oldu. Endeks, referans değerin altında kalsa da Orta Doğu’daki çatışmalarının ardından artan riskler, jeopolitik ortamın görece stabil hale gelmesi ve talep koşullarının pozitif katkısıyla geri çekildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM’in hayata geçirdiği İhracat Pazar Monitörü’nün çok önemli bir misyon üstleneceğini vurguladı. Gültepe, ilkini yayımladıkları TİM-İPM ile artık pazarlardaki talep koşullarını ve siyasi-iktisadi risk konjonktürünü kolayca takip edebileceklerini kaydederek, “TİM-İPM, ülkemizde sektörel bazda talep ve risk koşullarını ölçen ilk ve tek endeks olma özelliğini taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Önceden pozisyon alma imkanı sunacak”

Mustafa Gültepe, aylık olarak kamuoyu ile paylaşacakları TİMİPM içinde İhracat Talep Endeksi ve Pazar Dayanıklılık Endeksi’nin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: “İhracat Talep Endeksi ile pazarlarımızdaki talebin hem genel durumunu hem de sektör ve ülke özelinde tabloyu görebileceğiz.

Pazar Dayanıklılık Endeksi ile de pazarlarımızda risklerin genel durumunun yanında sektör ve ülke bazında gidişatı takip edebileceğiz. Ocak ayı rakamlarına baktığımızda İhracat Talep Endeksi önceki aya göre yüzde 1 artış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 101 oldu. Bu rakam bize ihracat pazarlarımızdaki talep koşullarının iyileşmeye devam ettiğini gösteriyor.

Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düşüşle 99,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilerin ışığında pazarlarımızdaki risk koşullarının da iyileşme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.” Mustafa Gültepe, TİM-İPM kapsamındaki iki endeks sayesinde ihracatçı firmaların pazarlardaki riskleri ve talepleri çok daha kolay anlamlandırarak önceden pozisyon alma imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.

TL ile dış ticaret hacmi 207 milyar lirayı aştı

Türk Lirasıyla ticaret artmaya devam ediyor. Türk Lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,4 artarak 30 milyar 969 milyon liraya yükseldi. İthalat da yüzde 68,1 yükselişle 81 milyar 161 milyon liraya çıktı.

Şubatta Türk Lirasıyla ihracat 2023’ün aynı ayına göre yüzde 19,6 artışla 25 milyar 135 milyon liraya, ithalat da yüzde 14,7 yükselişle 70 milyar 473 milyon liraya yükseldi. Böylelikle geçen yılın iki ayında dış ticaret hacmi 149 milyar 21 milyon lira olarak hesaplanmıştı. Öte yandan Ocak-Şubat 2023 döneminde toplam 39 milyar 298 milyon lira ihracat gerçekleştirilirken bu yılın aynı dönemde 56 milyar 104 milyon liralık ürün ihraç edilmiş oldu.

İki aylık dönemler dikkate alındığında ithalat 109 milyar 723 milyon liradan 151 milyar 634 milyon liraya yükseldi. Dış ticaret hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 207 milyar 738 milyon liraya çıktı. Bu yılın ilk ayında 164 ülkeye Türk Lirasıyla ihracat yapıldı. 31 bin 63 firma dış satımında Türk Lirasını kullandı. Şubatta ise lirayla ihracat yapılan ülke sayısı 168’e, firma sayısı da 32 bin 382’ye yükseldi.