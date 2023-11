İhracatçılara: Dünyada et toptancısı firmalar listesi

Takip Et

Bir üretim, ihracat ve dış ticaret firmanız var ve TurkishExporter & Forie ihracat adres bankasını bugüne kadar hiç duymadı iseniz şirketinizin dijital ihracat yetenekleri eksik kalmıştır. İhracat firmanızın dijital marketing tarafında en güçlü kaynaklarından başlıcası Forie Databank'tır. Bugüne özel sektörümüz ise et toptancısı dünya firmaları listesidir.

5 bine yaklaşan ürün ve hizmet çeşitliliğinde 3 milyondan fazla toptancı, ithalatçı ve mağazalar zinciri şirketlerin adreslerini depolayan Forie, ihracat şirketleri ve ihracat pazar araştırması için önemli bir veri kaynağı sunuyor.

Dijital pazarlamada en önemli unsur olan ithalatçı ve toptancı şirketlerin iletişim verilerini şimdi şu https://www.forie.com/en/databank/food-industry/meat-products/ adresten indirebilirsiniz.

Et toptancısı firmalar hangi ürünleri satar?

Taze ve dondurulmuş et: Bu, çeşitli sığır eti, domuz eti, kuzu eti, dana eti ve kümes hayvanı kesimlerini içerir. Taze et tipik olarak buzdolabında saklanır ve daha kısa bir raf ömrüne sahipken, dondurulmuş et daha uzun bir saklama süresi boyunca dondurularak korunur.

İşlenmiş ve katma değerli et ürünleri: Et toptan satış şirketleri sosis, domuz pastırması, jambon, sosisli sandviç ve diğer kurutulmuş veya tütsülenmiş etler gibi işlenmiş et ürünleri sunabilir. Ayrıca marine edilmiş veya önceden terbiye edilmiş kesimler gibi katma değerli ürünler de sağlayabilirler.

Et toptancısı firmalara hangi üretici sektörler ihracat yapabilir?

- Et işleme makineleri üreticisi şirketler

- Mezbaha / kesimhane makine ve cihazları üreten şirketler

- Canlı hayvanlar, egzotik etler için geyik, tavşan vb.

- Soğuk oda ve soğuk hava deposu üretici firmaları

- Üçüncü ülkelere transit ticaret / reexport yapan dış ticaret şirketleri

- Et tartı makine ve cihazları imalatı yapan şirketler

- Catering sektörü ambalaj ve lojistik ürünleri

- Soğuk zincir kamyonu, kamyonet ve frigorifik araçlar

- Soğuk zincir kimyasal ürün ve gazları üreten ve satan şirketler

- Karkas et ambalaj ürünleri

- Et paketleme sektörü üreten ve toptan satan firmalar

- Bıçak, et ve kemik testereleri üreticisi şirketler

- Kemik ürünleri işleme makineleri

- Sığır jelatini üreten tesis makineleri

- Sucuk, salam ve sosisler için ambalaj ve etiket ürünleri ile makineleri

- Helal gıda ve koşer ürün / gıda sertifika hizmetleri

Belirli ürün tekliflerinin et toptan satış şirketleri arasında farklılık gösterebileceğini ve belirli pazar segmentlerine veya müşteri tercihlerine hitap edebileceğini unutmamak önemlidir. Restoranlar, bakkallar ve catering hizmetleri gibi gıda endüstrisindeki işletmeler, büyük miktarlarda yüksek kaliteli ürünler tedarik etmek için genellikle et toptancılarına güvenirler.

Dünyada en çok et ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları

Dünyada en çok ihracatı yapılan et çeşitleri ve ihracat rakamları; 29,5 milyar dolar ile taze sığır eti, 38,8 milyar dolar ile dondurulmuş sığır eti ve 9,4 milyar dolar ile keçi ve koyun eti olarak karşımıza çıkıyor.

Taze sığır etinin en çok ihracatını yapan ülkeler ise sırasıyla; 4,3 milyar dolar ile ABD, 3 milyar dolar ile Hollanda ve 2,8 milyar dolar ile Avustralya iken dondurulmuş sığır eti ihracatı yapan ülkeler 10,9 milyar dolar ile Brezilya, 5,7 milyar dolar ile ABD, 4,6 milyar dolar ile Avustralya olarak listeleniyor.

Keçi ve koyun eti ihracatı yapan ülkeler ve ihracat rakamları ise; 3,5 milyar dolar ile Avustralya, 2,7 milyar dolar ile Yeni Zelanda ve 603 milyon dolar ile İngiltere olarak sıralanıyor.