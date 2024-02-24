İhracatçılara: Moldova, ‘galvanizli çelik boru’ tedarik edecek

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Moldova’dan gelen bir ithalat talebini kullanıcılarına sundu.

İnşaat ve yol altyapısı gibi alanlarda kamu veya özel sektörlere yenilikçi mühendislik çözümleri sağlayan ithalatçı firma, kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den galvanizli çelik boru satın alacağını belirtti.

Moldova’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Moldova pazarına ulaşmanın kolay yolu: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Moldova pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Moldova’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Moldova’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Moldova’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.