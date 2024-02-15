İhracatçılara: Romanya, kuaför malzemeleri ithal edecek

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. İş Konseyi ise ortak toplantıların yanı sıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik ediyor.

Kullanıcılarına verimli ve pratik bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter da Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda kuaför malzemeleri satışı yapan Romanyalı bir e-ticaret firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli kuaför ekipmanları satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Romanya pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Romanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Romanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor.

Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Romanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.