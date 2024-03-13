İhracatçılara: Surinam’a kırtasiye ürünleri Türkiye’den gidecek!

Türkiye ile Surinam arasındaki ticari ilişkiler oldukça sembolik düzeydedir. Bunda coğrafî uzaklıktan kaynaklanan ulaşımla ilgili gerekçelerin yanı sıra, Surinam’ın 600 bin kişilik oldukça sınırlı sayılabilecek nüfusunun da etkisi vardır. İki ülke arasındaki ticaret hacminin tamamına yakını Türkiye’den Surinam’a ihracat olup, başlıca ihracat kalemlerimiz de plastik malzeme, çimento, demir-çelik, hazır gıda ve temizlik malzemeleridir.

Bugün ise son yıllarda ikili ilişkilerde görece bir güçlenme söz konusu olan Surinam’dan Türk üreticilere bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda okul ve ofis malzemeleri tedarikçiliği yapan Surinamlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çeşitli kırtasiye ürünleri satın alacağını belirtti.

Surinamlı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.