İhracatın % 13’ü demir ve çelik sektöründen

Demir-çelik sektörleri ağustos ayında Türkiye ihracatına yaklaşık 2,4 milyar dolarlık destek vererek, Türkiye’nin toplam ihracatının da yüzde 13,1’ini üstlendi. Türkiye’nin ağustos ayı ihracatı yüzde 1,6’lık artışla 21,6 milyar dolar oldu.

Demir ve demir dışı metaller sektörü bu ayda yüzde 5,7 azalışla 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 25,1’lik azalışla 1,35 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5,8 pay alırken, çelik ise yüzde 7,3’lük paya sahip oldu. İki sektör, Türkiye’nin ağustos ayı ihracatının yüzde 13,1’lik kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine göre , demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7’lik azalışla 60,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 43’lük düşüşle 134,9 milyon dolar oldu. Sektörün talepteki durağanlığa rağmen Afrika pazarındaki büyümesi dikkat çekiyor.

Türkiye genelinden yapılan ihracatta Fas’ta yüzde 90’lık ihracat artışı kaydedilirken, Akdeniz’den yapılan ihracatta ise Etiyopya’da yüzde 346, Cezayir’de yüzde 143, Mısır’da yüzde 16’lık büyüme sağlandı. Ağustos ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan ülke 207 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 128,6 milyon dolar ile İsrail, 118 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 10 ihracat pazarı içinde yer alan Fas’a yapılan ihracattaki yüzde 90’lık artış dikkat çekti.

Hedef yeni pazarlar kazanmak

Ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, şu değerlendirmeleri yaptı: “Ağustos ayında demir çelik sektörlerimizdeki miktar ve değer kaybı devam etti. Özellikle miktardaki yüzde 43’lük düşüş, siparişlerdeki azalmayı net şekilde gösteriyor.

Amacımız talepteki daralmanın sürdüğü bu dönemde yeni pazarlar kazanmak ve mevcut pazarlarımızı güçlendirmek. Orta Vadeli Programın da bizlere sunduğu yol haritasına göre önümüzdeki yıl daha verimli sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Talebin canlanmasıyla beraber dünya ticaretinden aldığımız payı daha yukarılara çekmeye çalışacağız.”