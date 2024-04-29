İhracatınızı artıracak yapay zekâ uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “E-ihracatta ChatGpt ve Yapay Zekâ Araçları” kılavuzunda öncelikli olarak yapay zekâ teknolojileri hakkında bilgi verilirken bu teknoloji çerçevesinde şekillenen çeşitli araçların e-ihracatta nasıl kullanılabileceğine yönelik fikirler belirtiliyor.

E-ticarette yapay zekâ

E-ticaret alanında yapay zekâ, müşteri davranışlarını analiz etmek, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunmak ve müşteri hizmet süreçlerini en uygun hale getirme alanlarında etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Sohbet robotları ve sanal asistanlar, müşteri sorgularını hızla yanıtlayarak, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşımaya yardımcı oluyor.

Ayrıca yapay zekâ destekli sistemler stok yönetimi ve talep tahmininde rol alarak işletmelerin envanter yönetimini verimli bir hale getirmeye de katkı sağlayabiliyor. Yapay zekâ destekli sistemler, en etkin sevkiyat yollarını belirlemek, nakliye maliyetlerini düşürmek ve dağıtım süreçlerini daha hızlı bir hale getirmek amacıyla da kullanılabiliyor. Tedarik zinciri ağlarında meydana gelebilecek olası aksaklıkları önceden tahmin ederek, bu tür sorunları önlemeye de yardımcı olabiliyor.

E-ihracatta ChatGPT

Potansiyel müşteri soruları veya itirazlarına nasıl yanıt verileceği konusunda senaryolar oluşturmak ve ChatGPT’ye bu senaryolara nasıl cevap vereceğini sormak müşteri hizmetleri ekibinizin daha etkili iletişim kurmasına yardımcı olabiliyor.

Farklı hedef pazarlar için özel satış ve pazarlama mesajları oluşturmak üzere de ChatGPT’den yardım alabilirsiniz. ChatGPT’ye belirli bir hedef kitle veya pazar segmenti için nasıl bir pazarlama mesajı hazırlayabileceğinizi sorabilirsiniz. Ayrıca ChatGPT’yi kullanarak belirli ürün kategorileri, hizmetler veya teknolojilerdeki eğilimleri ve gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Yeni iş fırsatlarını tespit edebilir veya mevcut stratejilerinizi güncellerken destek alabilirsiniz.

Müşterinin ilgi alanları, alışveriş geçmişi, demografik yapısı (yaş, cinsiyet, konum vb.) gibi bilgileri kullanılarak, ChatGPT’den bu müşteri profiline uygun ürün önerileri isteyebilirsiniz. ChatGPT, tedarikçilerle iletişim kurarken kullanılabilecek e-posta şablonları veya iletişim stratejileri geliştirmede de yardımcı olmakta. Ayrıca farklı lojistik seçenekleri ve gönderim stratejileri hakkında bilgi edinmek için ChatGPT’yi kullanabilirsiniz.

E-ticaret için diğer araçlar

MIDJOURNEY: Komutları kullanarak görüntüler oluşturmak için kullanılan bir yapay zekâ programı. Şu anda, bu yapay zekâ uygulamasına yalnızca Discord botu aracılığıyla erişilebiliyor. Midjourney’de komutlar İngilizce yazıldığında daha iyi sonuçlar alınıyor.

TAILOR BRANDS: Kullanıcıların kurumsal kimlik geliştirme sürecinde önemli bir destek sağlıyor. Bu platform, markalaşmanın temel aşamalarını kullanıcıya sunarak, kurumsal kimliğin hızlı ve etkili bir şekilde oluşturulmasına olanak tanıyor. LogoAi, Logo-mockup ve Looka da bu amaçla kullanılabilir.

10WEB IO YAPAY ZEKÂ ARACI: kullanıcıların web sitesi hazırlamalarını kolaylaştırıyor. Bu platform, oluşturulan web sitelerine ödeme sistemlerinin entegre edilmesine imkan tanıyarak, kullanıcıların e-ticaret web sitelerini verimli bir şekilde kurulmasına katkıda bulunuyor. Benzer yapay zekâ aracı olarak; DesignlyAi, söylenebilir.

OPUS PRO: Uzun biçimli videolardan kısa kliplerin oluşturulmasında kolaylık sağlayan bir yapay zekâ video düzenleme yazılımı. Bu yazılım, videoları analiz etmek, alakalı ve ilgi çekici klipler oluşturmak için yapay zekâ algoritmalarından faydalanıyor. Benzer yapay zekâ araçları olarak; CapCut, PicsArt değerlendirilebilir.

INVIDEO AI: Metin tabanlı bilgileri kullanarak video içerikleri oluşturma aracı. Kullanıcılar, video oluşturmak istedikleri konunun başlığını platforma girerek, istedikleri video türünün hazırlanmasını isteyebilir. Alternatif olarak Text to Video, Kaiber de bu amaçla kullanılabilir.

GAMMA APP: Kullanıcıların yapay zekâ kullanarak saniyeler içinde belgeler, sunumlar ve web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir platform. Kapsamlı biçimlendirme ve tasarım çalışmalarına gerek kalmadan ilgi çekici içerik oluşturmanızı kolaylaştırır.

ELEVENLABS: e-ihracat alanında reklam kampanyaları yürütürken kullanacağınız videoların seslendirmesinde kolaylık sağlayacak bir yapay zekâ aracı. 20’den fazla dilde videolarınızı seslendirmeye olanak sağlıyor.

TLDV.IO: Video içeriğini özetleyerek önemli noktaları öne çıkaran bir yapay zekâ aracı. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi popüler platformlarla entegre çalışan bu araç sayesinde on-line toplantılarınızı kaydedebilir, görüşmelerin yazılı çıktısını alabilir, toplantının önemli noktalarının özetini çıkartabilirsiniz.