“İhracatta e-ticareti yüzde 10'a çıkaracağız”

Nilgün ÖZDEMİR

Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katıldığı kongre, globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmayı ve bu anlamda dünyaya yön veren bir bilinç aşılamayı amaçlıyor.

Genç MÜSİAD tarafından, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK), “Global Harmony” temasıyla Grand Cevahir Otel’de düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin yer aldığı kongrenin öğleden sonraki oturumunda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijitalleşme sürecinin, yapay zekânın ve e-ticaretin küresel ticareti artıracağını belirterek, "Bugün ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var" dedi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yenilikçilik ve teknolojik gelişmelerin öncü rol oynaması gerektiğini dile getiren Bolat, "1990'da dünyadaki ihracat toplamı 1 trilyon dolardı, 2022'de 32 trilyon dolara yükseldi.

Bunun 25 trilyon doları mal ihracatı, 7 trilyon doları hizmetler ihracatı idi. 2023'te bu rakam 31 trilyon dolara geriledi, zor bir yıldı. Dijitalleşme süreci, yapay zekâ ve e-ticaret küresel ticareti artıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

Uluslararası doğrudan yatırımlara büyük bir önem veriyoruz

Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için iş dünyası ile birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Bolat, "Bu noktada uluslararası doğrudan yatırımlara da çok önem veriyoruz. Ülkemize 2003'ten 2023'e kadar yaklaşık 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi.

2022'de 5 bin olan uluslararası doğrudan yatırımcı sayısı 2023'te 80 bin küsura ulaştı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 30'unu uluslararası doğrudan yatırımcılar yapmakta. Üretim, istihdam sağlayan, vergi ödeyen, ihracatımızın artmasını sağlayan doğrudan yatırımları da desteklemekteyiz" dedi.