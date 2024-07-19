İİB'nin 2024 yarı yıl ihracat değeri: 5,8 milyar dolar

İİB, yılın ilk 6 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 443 milyon dolarla Irak’a gerçekleştirdi. Irak'ın ardından değer bazında en fazla ihracat Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık ve İtalya'ya yapıldı.

AB ülkeleri ile 1,4 milyon dolarlık ihracat

Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 490 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Söz konusu dönemde AB ülkelerine yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış kaydetti.

İİB'nin bünyesinde bulunan alt birliklere bakıldığında, 2024'ün ilk 6 ayında İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 783 milyon dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 782 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 923,5 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 572 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 414 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 269,5 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 135 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme

İİB'nin ihracatının ilk 6 ayda Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdüğünü ve haziranı hedef pazarlara yönelik etkinliklerle tamamladıklarını kaydeden İİB Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, "Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere planlamalarımız doğrultusunda ihracatımızı artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.