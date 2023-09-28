İngiliz firma: “Türk makarna üreticisi arıyoruz”

816,29 ithalat hacmi ile dünyanın en büyük 5.ithalatçı ülkesi İngiltere, e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün bir alım ilanı bıraktı. İlanlarında Türk makarna üreticileri aradıklarını söyleyen ithalatçı İngiliz firmanın adres bilgilerine erişmek ve bu ihracat fırsatını kaçırmamak için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Makarna ihracatında Türkiye 4.sırada

Geniş bir tüketim kitlesi tarafından tercih edilen temel gıda maddesi makarna, dünya çapında 13,97 milyar dolarlık bir pazara sahip. Ülkemiz GTIP kodu: 1902- Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi) ürün grubunun dünyaya ihracatında İtalya, Çin ve Güney Kore’nin hemen ardından 4.sırada yer alıyor.