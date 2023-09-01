İngiliz firma, Türkiye'den BCF iplik almak istiyor

BCF iplik, uzun ve kesintisiz bir yapıya sahip iplik türüdür. Bu özellikleri nedeniyle özellikle halı, döşeme ve tekstil ürünlerinin üretiminde sıkça tercih edilir. Türkiye gibi güçlü bir tekstil ülkesinde, BCF iplik üretimi özellikle Gaziantep, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde yoğunlaşmaktadır.

İplik ve türevleri ürünleri için sıkça ihracat fırsatlarının yayınlandığı TurkishExporter'a, İngiltere merkezli bir firma tarafından bugün bir ilan verildi. Bu firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan sayfası üzerinden alıcıya ulaşabilirler. Daha önce Forie ve TurkishExporter platformlarında üyelikleri bulunmayan firmalar ise onaylanmış basic demo üyelikleri ile firma bilgilerine erişebilirler.

İplik sektöründe yeni müşteri adresleri Forie Databank’ta

TurkishExporter, büyük veri bankasını üyelerinin hizmetine açtı. Forie Databank adresinde yüzlerce ürün ve sektörde; hazır ithalatçı listeleri, sektör şirketleri listeleri bulabilirsiniz. Tüm verilerin yüklenmesinin bir yıl süreceği bu ihracat adres bankasında aradığınız ürün ve sektörde henüz dosya bulamadı iseniz müşteri temsilcinizle temas kurup isteyin.