İngiliz firma, Türkiye’den otel buklet malzemeleri talep ediyor!

Dünyada yaşanan ekonomik krizler Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini etkilese de iki ülkenin ilişkileri uyumlu bir şekilde devam ediyor. Bugün ise Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. ülke konumunda yer alan İngiltere’den otelcilik sektörünü ilgilendiren bir alım talebi geldi.

Bu kapsamda İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den otel buklet malzemeleri ithal edeceğini belirtti.

İngiliz ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Otel buklet malzemeleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin buklet ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde buklet ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.