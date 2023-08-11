İngiliz firma, yüksek miktarlarda yardım setleri ithal edecek

İnternette Türkiye’den bir ürün ithal etmek için yola çıkan firmaların ilk karşılaştıkları B2B ihracat sitesi olan TurkishExporter’da, bugün 300 dolayında ihracat alım fırsatı yayınlandı. Bu fırsatlardan dikkat çeken bir tanesi de İngiliz ithalat şirketinin Ukrayna’ya gönderilmek üzere talep ettiği yardım setleri oldu.

Ukrayna için yardım setleri alım ilanı yayınlayan İngiliz ithalat ve ihracat danışmanlık firmasının kurumsal web sitesinde, 40 yıldan fazladır pek çok uluslararası şirkete, kuruluşa ve yardım organizasyonlarına danışmanlık ve tedarik yaptıkları dikkat çekiyor.

Major partnerleri arasında ADB (Asya Kalkınma Bankası), Dünya Gıda Örgütü (FAO), Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi pek çok önemli organizasyonu olduğunu söyleyen bu İngiliz şirketi ile iletişime geçmek hem bu iş hem de diğer zamanlarda önemli ihracat potansiyeli üretebilir.

Bu ilana erişmek için TurkishExporter kurumsal üyeliği gerekiyor. İlk kez platforma katılacak firmalar kendilerine sağlanacak demo kredi kotası ile firma erişim sağlayabilirler. Üretici firmaları tercih edecek şirketle, WhatsApp veya WeChat üzerinden irtibat kurulabiliyor.