İngiltere, esnek ambalaj üreticisi arıyor

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

Ambalaj sektöründe de çok fazla ihracat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı yayınlandı.

İngiltere’de kendinden yapışkanlı ve yapışkansız etiket malzemelerinin distribütörlüğünü yapan ithalatçı firma, yayınladığı ilanla Türkiye’den esnek ambalaj satın alacağını duyurdu. Firma Türkiye’deki ambalaj üreticileriyle iletişime geçmeyi bekliyor. Distribütörlük yapan ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen ambalaj üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İngiltere pazarına ulaşmanın kolay yolu: “ForieDatabank”

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İngiltere pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İngiltere’deki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor. İngiltere’de faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İngiltere’de ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.