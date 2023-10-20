İngiltere, koli ithal edecek

Türkiye'nin en büyük ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık ve 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatları yaratıyor. Bugün de ambalaj sektörünü ilgilendiren bir alım ilanı paylaşan TurkishExporter Türk ihracatçı firmalarını İngiltere pazarı ile buluşturuyor. İngiltere’de birçok sektörün ambalaj ihtiyacını karşılayan ithalatçı firma Türkiye’den çeşitli boyutlarda taşıma kolisi satın almak istiyor. Alım ilanını bırakan ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine erişmek isteyen ihracatçı Türk firmalar Forie’de demo hesap oluşturabilir.