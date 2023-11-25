İngiltere, sprey boya ithalatı için Türkiye’yi seçti

Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a her gün İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bugün bir İngiliz ihracat firması, Türkiye’den sprey boya ithal etmek istediğini dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a iletti. İthalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen boya üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İngiltere pazarına kolay giriş bileti

İngiltere pazarında faaliyet göstermek veya ihracatınızı genişletmek mi istiyorsunuz? Artık bu hedeflere ulaşmak daha kolay. Forie'nin sunduğu “DataBank” hizmeti sayesinde, 2022-2023 güncel ithalat firmalarının tam adresleri, iletişim bilgileri ve faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında özel listelere ulaşabilirsiniz.

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