İngiltere, Türkiye’den kadife seccade tedarik edecek

Dünyada yaşanan ekonomik krizler Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkilerini etkilese de iki ülkenin ilişkileri uyumlu bir şekilde devam ediyor. Şu an Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4. Ülke konumunda yer alan İngiltere’den bugün Türk ihracatçılara bir fırsat kapısı aralandı.

Bu kapsamda pamuk, polyester ve viskon kombinasyonundan yapılan seccadelerin üretimini ve satışını yapan İngiliz ithalatçı firma, kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat fırsatı sunan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den kadife seccade satın alacağını belirtti.

İngiliz ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İngiltere’ye kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, İngiltere pazarına ihracat için son derece değerli.

Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. İngiltere ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz.