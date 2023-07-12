İngiltere, Türkiye'den karton ambalaj ithal edecek
İngiltere menşeli firma, Türkiye'den içecek kutuları için karton ambalaj teklifi almak istiyor.
Türk üreticilerden teklif bekleyen İngiliz firması, Turkishexporter'da yayınladıkları ithalat ilanında alacağı ürünlere ilişkin şu özete yer verdi: 24 adet kutunun yer alacağı tepsiler; 250 ml, 330 ml ve 185 ml ölçüleri kapsayacak.
Karton içecek tepsisi alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.
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33,5 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı
Dünya Ticaret Örgütü tarafından yıllık olarak hazırlanan ticaret verilerine göre 2022 yılında dünyada 33,5 milyar dolar değerinde kâğıt, karton, kutu benzeri ürünlerin ihracatı yapılmıştır.
Türkiye, söz konusu sektörde gerçekleşen ihracat listesinde 908 milyon dolarla 11. sırada bulunuyor.
Ülkemiz söz konusu sektörde en fazla ihracatı 132 milyon dolarla İngiltere’ye yapmıştır.
Türkiye 3. Sırada Bulunuyor
Geçtiğimiz yıl İngiltere toplam 1,3 milyar dolar kâğıt, karton, kutu benzeri ürün ithal etmiştir. Türkiye, sektörel olarak hazırlanan İngiltere ithalat listesinde 3. Sırada bulunuyor.