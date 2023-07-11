İngiltere’den nervürlü atlet talebi

Nervürlü atlet ithal etmek isteyen İngiltere firması, e-ihracat platformu Forie’de yayınladığı ilanda “Ürünlerin %100 pamuk olması gerektiğini” belirtti. Firma yetkilileri birkaç hafta içerisinde 1000 adet ürün ithalini tamamlamak istediklerini vurguladı.

Nervürlü atlet alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

Türkiye’den 19,4 Milyar Dolar İhracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden sağlanan verilere vgöre 2022 yılı içerisinde küresel ölçekte 557,1 milyar dolarlık giyim ürünü ihracatı yapıldı. Türkiye’nin bu ihracattaki payı 19,4 milyar dolar oldu. Giyim ürünleri ihracat listesinde 6. sırada yer alan Türkiye’den her yıl dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor.

Ülkemizden dünyanın dört bir tarafına yapılan giyim ürünleri ihracat listesinin zirvesinde 3,4 milyar dolarla Almanya yer alırken İngiltere ise 1,9 milyar dolarla ikinci sırada.

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Türkiye İngiltere İthalat Listesinde 3. Sırada

Geçtiğimiz yıl içerisinde İngiltere toplam 24,2 milyar dolar giyim ürünü ithalatı gerçekleştirmiştir. Ülkenin sektör bazlı ithalat listesinin ilk sırasında Çin yer alırken Türkiye ise 3. sıradadır.