İngiltereli otel sahibinin kararı Türk tasarımcı ve mobilyaları

Birleşik Krallık’ta 3 yıldızlı oteli için otel tecrübesine sahip Türk tasarımcı ve mobilya üreticileri arayan otel sahibi, Türk zanaatkarlarının kalitesine ve yaratıcılığına olan güveniyle Türkiye'den mobilyalarını ithal etmeye hazırlanıyor. Talebe ücretsiz ulaşabileceğiniz başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İngiltere otel endüstrisi büyüyor

İngiltere'deki otel endüstrisi, yaklaşık 16.5 milyar İngiliz Sterlini değerinde ve yüksek doluluk oranlarına sahip. Sektör, ortalama %81 doluluk oranıyla başarılı bir performans sergiliyor ve bu yıl 20 milyar İngiliz sterlini değerine yaklaşmayı hedefliyor. Bu büyüyen sektörde, Türk tasarımcı ve mobilya üreticileri için önemli bir ihracat fırsatı doğuyor.

İngiltere'deki otel sahibinin Türkiye'den mobilya ve tasarım tedarikçisi arayışı, Türk mobilya sektörünün uluslararası alanda itibarını gösteriyor. Türk tasarımcıların otel deneyimleri ve mobilya üreticilerinin kaliteli ürünleriyle, İngiltere'deki otel sahibi, otelinin estetik ve konforunu artırmayı hedefliyor. Bu işbirliği, Türk mobilya ve tasarım sektörünün global pazarda daha da güçlenmesine ve ihracat potansiyelini artırmasına olanak tanıyacak.

Dünya Gazetesi okuru olarak, TurkishExporter’a üye olarak özel fırsatlardan ilk önce haber alabilirsiniz.

Ayrıca, 3 yıldızlı oteli için tasarımcı ve mobilya arayan otel sahibinin talebin içeriğine burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.