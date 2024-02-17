İngiltere’ye ihracat yapacak Türk içecek üreticileri aranıyor!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Her gün İngiltere pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için ise gelen yeni fırsatlar platformda yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ilan bırakan İngiliz ithalatçı firma ilanında Türkiye’den kola ve maden suyu gibi çeşitli içecekler satın alacağını belirtti.

İngiliz ithalatçı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

İçecek ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin içecek sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde içecek sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.