İnşaat sektörüne ihracat fırsatı: Bosna Hersek yalıtım köpüğü alacak

Kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a yapı malzemeleri sektöründen her gün yüzlerce ithalat talebi geliyor. Her gün yayınlanan bu sayısız ithalat ilanlarıyla bugüne kadar birçok ihracatçı ise kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor.

Bugün ise bu ilanlara Bosna Hersek inşaat sektöründe hizmet veren bir ithalatçı firma eklendi. Bosna Hersekli firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den yalıtım köpüğü satın alacağını belirtti.

Bosna Hersek’ten gelen bu ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tık ile Bosna Hersek pazarına kolayca ulaşın

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Bosna Hersek pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank" Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Bosna Hersek’teki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.