Irak firması, sanayi kayışları ithal edecek

Üretici firmaların ihracat hedefi genellikle yeni pazarlara girmek ve mümkünse bu pazarda en büyük distribütörle iş yapmaktır. Diğer yandan dış ticaret aracı şirketleri de doğru partnerde güven sağlayıp çok çeşitli ürünleri kendinden satın alacak ithalatçılar arar.

Bugün Irak’tan gelen bir ihracat fırsatında böylesi bir ithalatçı şirketle karşılaşıyor olabilirsiniz. TurkishExporter'a yazan bir firma, sanayi kayışları satın alacaklarını bildiren ve deneme siparişi ile büyük miktarda sipariş vermek istediğini bildirdi. Firmanın web sitesinde çok çeşitli sanayi ürünleri ithal ettiği gözlemleniyor.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.