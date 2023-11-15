Irak, taşyünü izolasyon şiltesi ithal edecek

Türkiye’den Irak'a ihracat 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 13,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı yıl Irak'tan ithalat yüzde 24 artışla 10,4 milyar dolar olurken ticaret hacmi 24,2 milyar doları buldu. İkili ticaret hacmi ve Irak'a ihracata ilişkin rakamlar, rekor niteliği taşırken bugün bu ülkeden Türk ihracatçılara bir fırsat doğdu.

Irak’ta inşaat sektöründe devleşen bir firma, Türkiye’deki üreticilerden taşyünü izolasyon şiltesi almak için ithalat talebinde bulundu. Iraklı ithalatçının e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Irak, Türkiye için önemli bir Pazar

2023 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapan iller ise İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara oldu. Ayrıca müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 33,3 milyar dolar değerinde 1080 proje üstlenildi. Bu rakam Irak’ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.

Bu ülkeyle ikili ticarette yakalanan rekor seviyenin dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve müteahhitlik firmalarının Irak'taki faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.