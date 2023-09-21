Iraklı firma, soğutma kulesi satın alacak

Petrole dayalı bir ekonomik yapıya sahip olan Irak, toplam 44,81 milyar dolar ithalat hacmi bulunuyor. Ülkenin en önemli ithalat partnerleri Çin ve Türkiye, sırasıyla 13,98 milyar dolar ve 13,75 milyar dolar ile birbirlerine çok yakın rakamlara sahip. Irak, Çin’den en fazla nükleer reaktörler satın alırken, Türkiye’den en çok kıymetli taşlar ürün grubundan alım yapıyor.

Bugün Iraklı bir firma, 2.büyük ithalat partnerleri Türkiye’den ürün alım taleplerini e-ihracat platformu TurkishExporter ilan sayfasına bıraktı. Soğutma sistemi ürünlerinden biri olan soğutma kulesi alacaklarını yazan firma, taleplerinin detaylarında ürün özelliklerine de değindi. Iraklı firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.