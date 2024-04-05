Iraklı firma, Türkiye’den çeşitli ‘granit ürünler’ satın alacak!

Türkiye, güçlü ekonomisi ve hızlı büyüme potansiyeliyle uluslararası yatırımcıları kendine çekmeyi sürdürüyor. Ülkenin iş dostu politikaları ve zengin yetenek havuzu, yatırım çekme kapasitesini artırırken, stratejik konumu da Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarına erişim sağlıyor. Bu faktörler, Türkiye'nin uluslararası yatırım alanındaki cazibesini artırıyor.

Bugün ise bu pazara girmek isteyen Iraklı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Bu kapsamda bina teknolojisi, inşaat ve yapı mühendisliği alanında hizmet veren Iraklı firma yayınladığı ilanla, Türkiye’den granit parke taşı, granit basamak, granit tozu gibi çeşitli ürünler satın alacağını belirtti.

Iraklı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Nakliye/navlun ihtiyaçlarınıza kolay çözüm

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor. Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.