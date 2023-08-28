  1. Dünya Gazetesi
  2. İhracat
  3. Irak’tan iş fırsatı: Konsept villalar için iç tasarım hizmeti ve tasarım mobilya alacağız
Takip Et

Irak’tan iş fırsatı: Konsept villalar için iç tasarım hizmeti ve tasarım mobilya alacağız

Erbil, Irak’ta iş yapan Türk yapı firması; villa projeleri için Türkiye’den tasarım mobilya firmaları arıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Irak’ta büyük villa projeleri üreten Türk kökenli müteahhitlik şirketi, Türkiye’den iç tasarım ve tasarım mobilyalar konusunda deneyimli şirketler görüşmek ve iş yapmak istiyor.  TurkishExporter’da bugün alım ilanına çıkan şirket özetle şunları yazdı: “Biz Erbil’de konsept büyük villalar yapan bir Türk firmasıyız.  Villaların iç tasarım ve mobilyalar için deneyimli konsept mobilya yapan firmalar arayışındayız.”

TurkishExporter’da üye olan kurumsal mobilya ve tasarım firmaları bu ilana  hemen cevap verebilecek. Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic/demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.