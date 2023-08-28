Irak’tan iş fırsatı: Konsept villalar için iç tasarım hizmeti ve tasarım mobilya alacağız

Irak’ta büyük villa projeleri üreten Türk kökenli müteahhitlik şirketi, Türkiye’den iç tasarım ve tasarım mobilyalar konusunda deneyimli şirketler görüşmek ve iş yapmak istiyor. TurkishExporter’da bugün alım ilanına çıkan şirket özetle şunları yazdı: “Biz Erbil’de konsept büyük villalar yapan bir Türk firmasıyız. Villaların iç tasarım ve mobilyalar için deneyimli konsept mobilya yapan firmalar arayışındayız.”

TurkishExporter’da üye olan kurumsal mobilya ve tasarım firmaları bu ilana hemen cevap verebilecek. Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic/demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.