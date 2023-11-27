Irak’tan ithalat talebi: “Kartvizit bastırmak istiyoruz”

Irak’ın Erbil şehrinde faaliyet gösteren, yüksek kaliteli, enerji tasarruflu modern evsel ve endüstriyel havalandırma çözümleri sunan bir havalandırma sistemi şirketi, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma verdiği ithalat ilanıyla “kartvizit tasarlatıp, bastırmak” istediğini duyurdu. İstediği ürünün boyutlarını ve özelliklerini ayrıntılı bir şekilde belirten Iraklı firma, ilgililerle iletişim kurmayı bekliyor.

Iraklı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Irak ve Türkiye ikili ticarette rekor seviyeyi gördü

2023 yılının ilk altı aylık diliminde Türkiye’den Irak’a toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapan iller ise İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin ve Ankara oldu. Ayrıca müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 33,3 milyar dolar değerinde 1080 proje üstlenildi. Bu rakam Irak’ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.

Bu ülkeyle ikili ticarette yakalanan rekor seviyenin dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve müteahhitlik firmalarının Irak'taki faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.