İran firması, 100 ton kağıt almak üzere İstanbul’a geldi

Komşu ülkelerle ticaret her zaman iki taraftaki ülke içinde önemli avantajlar sağlar. Düşük navlun bedeli başta olmak üzere sağlanan avantajlar son tüketici içinde düşük ürün bedeli anlamına gelir.

Komşu ülkelere genellikler ithalat ve ihracatta birbirlerinin önemli ticaret ortağıdır. Bu bağlamda Türkiye de İran’ın ithalattaki öncü büyük partneri durumunda.

İran vatandaşları hem tatilleri yapmak hem de ticaret yapmak üzere sıklıkla Türkiye’ye gelirler. Daha çok İstanbul’u tercih eden bu iş adamlar hem ticaret hem de ziyaret yaparlar.

Bu alım ilanı yer alan iş adamı da böyle yapmış. İlanda kişisel cep telefonu ve whatsapp hattını bildiren firmanın özet talep metnini şuradan görebilirsiniz.

İlk kez Forie mobil ihracat uygulamasını kullanacak firmalarda bu ilanda detaylara erişim hakkı elde edebilirler.

Kağıt, Matbaa ve Ambalajda hazır ihracat müşterileri

Kağıt, matbaa hizmetleri ve ambalaj sektöründe üretim ve ihracat yapıyorsanız, Forie’de ihracat adres bankasını ziyaret edin.

Databankta “Excel” dosyası formatında listelenen ithalat şirketleri; firma adı, web adresi, e-mail adresi ve telefon numarası olarak sunuluyor.

TurkishExporter üyesi firmalar bu listelerden herhangi bir ilave ücret ödemeden yararlanabiliyor. Şayet bu ihracat platformuna üyeliğiniz yoksa Forie mobil ihracat uygulamasını indirip şirketinizi tanımladıktan sonra demo olarak sistemi test edebiliyorsunuz.