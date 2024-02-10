İran, kömür ithalatını Türkiye’den yapacak!

Türkiye ile İran arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler, mevcut kapasiteler dikkate alındığında yeterli görülmüyor. Türkiye ve İran’daki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağı düşünülüyor.

Buna göre Türkiye ile mevcut ortak ticaret hacminin üç katına çıkarılması hedeflenen İran’dan, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bugün bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda 2007 yılında mühendislik ve işletme hizmetleri alanında bağımsız bir şirket olarak kurulan ve İran'daki rafinerilere, petrol, gaz ve petrokimya, madencilik ve imalat endüstrilerine mal, hizmet ve satış sonrası hizmetler sağlayan ithalatçı firma, Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kömür satın alacağını belirti.

İranlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.