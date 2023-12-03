İrlanda, süt tozu üreticisi arıyor

Süt üretiminde 8’inci, Avrupa’da ise 3’üncü sırada yer alan Türkiye, 2022’de 89 bin ton yağsız süt tozu üretimi gerçekleştirirken, 100’den fazla ülkeye süt ve süt ürünleri ihraç ediyor. Bugün ise son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ve ihracat odaklı ekonomilerinden biri olan İrlanda’dan Türkiye’deki süt üreticilerini ilgilendiren bir ithalat talebi geldi.

İrlanda’da fırın mamulleri üretimi yapan bir e-ticaret firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle, Türk ihracatçılardan süt tozu alacağını bildirdi.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda – süt ürünleri sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Gıda- süt ürünleri sektöründe ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı. Birçok ülkedeki ithalatçı firmalarının ismi, web sitesi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerinin bulunduğu “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Gıda sektöründeki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.