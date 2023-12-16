İrlanda’dan ihracat fırsatı: Spor giyim üreticileri aranıyor

İrlanda, yüksek gelirli ülke kategorisinde olup, dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Cari fiyatlara göre ise Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYİH) büyüklüğü bakımından 2023 yılı itibariyle 196 ülke arasında dünyanın 26. büyük ekonomisidir. 2023 yılında 589,6 milyar dolar olacağı tahmin edilen cari fiyatlara göre GSYİH’nın, 2024 yılında 629,6 milyar dolar olması bekleniyor. Ayrıca ülke, 2023 yılında 112.248 dolarlık cari fiyatlara göre kişi başına düşen milli gelir ile dünyada 2. sırada yer alıyor.

Bugün ise dünyanın en açık ve ihracat odaklı ekonomilerinden biri olan İrlanda’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi. İrlanda’da teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk giyim üreticilerinden eşofman başta olmak üzere spor giyim ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı İrlanda firması ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Spor giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe spor giyim ürünlerinin ihracatını yapıyor ve spor giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.