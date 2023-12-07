İspanya, kadın ve bebek kıyafeti tedarikçisi arıyor

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya’dan, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a Türkiye’deki giyim üreticilerini sevindirecek bir ithalat talebi bırakıldı. Buna göre, İspanya’da bebek, çocuk ve kadın giyim üzerine hizmet veren bir e-ticaret firması, yayınladığı ilanla Türk üreticilerden kadın ve bebek kıyafeti satın alacağını belirtti. İspanyalı ithalatçı ilan detaylarında şunlardan bahsetti: “Etiketinde markamızı taşıyacak tedarikçiler arıyoruz. Büyük siparişler verebilmek için en düşük fiyatlara ihtiyacımız var.”

İspanyalı ithalatçı firma ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İspanya ihracat pazar araştırması

İspanya ihracat pazar araştırması için yeni bir kaynak olan “Forie Databank”, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni bir ticaret istihbaratı niteliğinde. Bu kaynak, İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve mağazalar gibi potansiyel iş ortaklarını bulmak isteyenlere yönelik bir tür ticaret bilgi havuzu olarak kullanılıyor.