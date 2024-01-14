İspanya’dan ihracat fırsatı: “Peynir kalıbı üreticisi aranıyor!”

Türkiye’ye yatırım yapan başlıca AB üyesi ülkelerinden biri olan İspanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticaret ortaklarından biri haline geldi. Bugün ise her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a İspanya’dan bir ithalat talebi bırakıldı.

Buna göre, peynir fabrikası işleten İspanyol bir ithalatçı yayınladığı ilanla Türk üreticilerden peynir kalıbı satın alacağını belirtti. İspanyol ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

İspanya pazarına ulaşmanın kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için İspanya pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, İspanya’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

İspanya’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. İspanya’da ticaret yapmayı planlıyor veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.