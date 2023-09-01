İsrailli mağazalar zinciri, Türkiye'den havlu alacak

TurkishExporter'ın e-ihracat platformu, ev tekstili sektöründe müşteri bulma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu platform sayesinde Türk ev tekstili üreticileri, uluslararası pazarda potansiyel müşterilere daha etkili bir şekilde ulaşabiliyor ve ihracatlarını artırma fırsatı yakalıyor.

Havlu üreten bir firma iseniz ve ihracat yapmak istiyorsanız bu ihracat haberi sizi ilgilendiriyor. TurkishExporter ihracat platformuna bugün bir ithalat alım mesajı bırakan İsrail’de 8 şubesi olan firma özetle şunları yazdı: “Türk üreticileri ve ürün tedarikçilerini arıyorum, İsrail'de çok sayıda şubesi bulunan bir perakende/ithalatçı zinciriyiz.”

İsrail firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz.

Tekstil sektöründe kolayca ihracat müşterileri bulmak için yeni bir adres

Tekstil ihracat şirketleri, yeni ithalatçıları bulabilmek adına uluslararası fuarlara katılmak, ilgili ülkeye seyahat ederek yerinde pazar araştırmaları yapmak veya uluslararası medya organlarına reklam vermek gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Ancak, bu faaliyetler genellikle hem maliyetli hem de zaman alıcı süreçler olabilir.

Eğer ihracat müşterilerini bulmak için bu geleneksel yöntemler yerine daha etkili ve ekonomik bir yol arıyorsanız, aşağıdaki öneriyi değerlendirebilirsiniz: Forie İhracat Adres Bankası. Bu platform, yeni müşteriler bulmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir veritabanı sunmaktadır.