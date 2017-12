İsrailli müşteri dondurulmuş meyve satın alacak

28 Aralık 2017

İsrailli bir müşteri, 1500 ton dondurulmuş çilek ve 500 ton muz püresi satın almak istediğini belirterek Türk tedarikçilerden ambalaj detayları ile birlikte fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Dear Sir/Madam.

My name is Jacky and we are looking to buy 500 ton of banana puree and 1500 ton of frozen strawberry.

Please do send me the form of packaging and size you can provide.

Also let me know if your product are ambient or frozen.

I will ask you kindly to send me as well price per 1MT.

I'm looking further to hearing from you soon.

My best regards.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/377215_frozen-strawberry-and-banana-puree-ordering-from-israel

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact