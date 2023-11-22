İstanbul ihracatının %25’i 3 büyük ülkeye yapıldı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin stratejik ihraç kalemlerinden birini oluşturan yaş meyve ve sebzede, rekolte artışlarına paralel ihracat artışı da sürüyor. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve sebze mamulleri sektörünün ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 19.5 artırdığını kaydetti. Bu dönemde ihracat rakamının 2.6 milyar dolara ulaştığını açıklayan Mutlu, aynı dönemde İstanbul’dan yapılan ihracatın ise yüzde 10’luk artışla 445 milyon dolar olduğunu aktardı.

Birliğin en fazla ihracatı ABD, Almanya ve Birleşik Krallık’a yaptığını ifade eden Mutlu, bu üç ülkenin toplam ihracatın yüzde 25’ini oluşturduğunu söyledi. İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2022 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerin ödüllendirildiği gecede konuşan Melisa Tokgöz Mutlu, Batı ülkelerine yapılan ihracatta güçlü olduklarını belirtti.

Hasılanın yüzde 15.3’ü deprem illerinden

Konuşmasında 2023 yılını değerlendiren Mutlu, “2023 yılı içerisinde salgın ile birlikte Ukrayna–Rusya arasındaki kriz, buna bağlı olarak ekonomik daralmanın etkilerini hızlıca çözüme kavuşturmaya başlarken, şubat ayında yaşanan depremlerin etkileri ülkenin dört bir köşesini sarstı. Yaşanan afet ihracat ayağımızı da büyük bir sekteye uğrattı.

Felakette hayatını kaybettiğimiz canların üzüntüsünü yaşarken, bölgede kalan vatandaşlarımızın düzenlerine geri dönebilmesi için çalışmalar yürüttük” dedi. Türkiye’nin tarımsal hasılasının yüzde 15,3’ünün depremden etkilenen illerde üretildiğini dile getiren Mutlu, “Gaziantep dışında kalan illerde tarımın ekonomi içindeki payı ülke ortalamasının üzerinde olduğu gerçeğiyle işgücünün yaratılması, tarım arazilerinin iyileştirilmesi adına kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaçların karşılanmasına yönelik tedbirlerimizi aldık” diye konuştu.

Milli üretimin artması, standart üretimin tüm dünya ile entegre edilmesi için çabaladıklarını söyleyen Mutlu, şöyle devam etti: “Bakanlıklarımız nezdinde Birleşmiş Milletler ile yürütülen çalışma neticesinde 2030 yılına kadar sürdürülebilir gıda sistemlerine doğru hedeflerimizi gerçekleştirmeyi planlıyor, uluslararası gündemi de takip etmeyi çabalıyoruz.” İHBİR Başkanı Kazım Taycı, İYMSİB eski başkanlarından Latif Ünal ve sektörün duayenlerinden Tuncer Kırtıloğlu’nun da katıldığı ödül gecesinde ekonomist, akademisyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine bir sunum yaptı.

Gıdanın ihracat şampiyonları ödül aldı

İYMSİB bünyesinde en fazla ihracat yapan 25 farklı kategoride 31 ödül dağıtıldı. 2022 yılında yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ile Çekok Gıda Sanayi takip etti.

Sektörel dağılıma bakıldığında; alkollü içecekler grubunda 2022 yılının lideri Mey İçki Sanayi olurken; alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret; dondurulmuş ürünlerde Golden Tarımsal Üretim Pazarlama Sanayi; yaş meyvesebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda; konserve ürünler grubunda ise Tat Gıda Sanayi ilk sırada yer aldı. Organik üretimleri ile insan sağlığına ve doğaya; ihracatı ile sektöre katkılar sağlayan Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye de birliğin özel ödülü verildi.