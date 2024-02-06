İstanbul’u ziyarete gelecek olan BAE firması, iç çamaşırı ithal edecek!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir ithalat talebini daha yayınladı.

Bu kapsamda konaklama sektöründe faaliyet gösteren BAE firması dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter aracılığıyla yayınladığı ilanla Türkiye’den iç çamaşırı tedarik edeceğini belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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