İtalya moda firması, Türk abiye üreticisi arıyor

İtalya, moda dünyasının kalbi olarak sayılır ve İtalyanlarla çalışmak sektörde önemli bir gösterge kabul edilir.

TurkishExporter’da bugün yayınlanan bir işbirliği çağrısında İtalyan moda firması, Türkiye’de abiye üreticisi aradığını temas kurmak istediğini yazdı.

Bu iş birliği ilanındaki İtalyan firmasının erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter’ın kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez indirecek firmalara sağlanan 10 kredi ile bu talebi görebilirsiniz.