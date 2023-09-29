İtalya, ortopedik ayakkabı ithal edecek

Ticaret Bakanlığı verilerine göre dünyanın 8.büyük ekonomisine sahip olan İtalya’dan bugün bir alım talebi, B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. İlanda ortopedik ayakkabı ithal edeceğini söyleyen İtalya merkezli firmanın birçok mağazası bulunuyor. Sağlık sektöründe kişiye özel ortopedik çözümler üreten ve tedarik eden bu İtalyan ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilirsiniz.

İtalya ihracat pazar araştırması

İtalya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin İtalya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektördeki veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

Gtip Kodu 6403 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6403 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6403 –Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar.