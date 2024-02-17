İtalya, Türk üreticilerden ‘kapaklı karton bardak’ talep ediyor!

İtalya’da 50 yılı aşkın deneyimiyle müşterilerine plastik dondurma kaşıkları ve bardakları üreten ayrıca geniş bir pazarlama ürünleri yelpazesine sahip olan firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk ambalaj üreticilerinden kapaklı karton bardak satın alacağını belirtti.

İtalya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor. Ayrıca uluslararası arenadaki büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara ulaşıyor.

Bu hizmet sayesinde karton ve plastik ambalaj, kağıt ürünleri ve baskı makineleri gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.