Kamerun, elektrik malzemeleri talep ediyor

Afrika ülkeleri arasında yer alan Kamerun’dan, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı geldi. Dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olan, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunan TurkishExporter aracılığıyla Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Kamerunlu firma, Türk üreticilerden elektrik malzemeleri satın almak istiyor.

Kamerun’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Elektrik malzemeleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de elektrik malzemeleri üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce elektrik malzemeleri ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında elektrik malzemeleri tedarikçileri, elektrik malzemeleri toptancıları ve ithalatçı firmaları kolayca bulabileceksiniz.