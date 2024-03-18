Kanadalı firma, Türkiye’den kıyafet üreticisi arıyor!

Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Kanada’dan gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Buna göre, Kanada giyim sektöründe erkek, kadın ve çocuklara yönelik hizmet veren ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki kıyafet üreticilerini aradığını belirtti.

Kanadalı ithalatçı firma ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.