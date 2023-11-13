Kanadalı firmadan Türk ihracatçılara 3 önemli fırsat

Türkiye’nin NATO, AGİT, OECD ve BM’de Batı Grubu (WEOG) üyelikleri ve Kanada ile G-20 mensubu olması, özellikle iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli boyutlarını oluşturuyor.

Kanada’nın son yıllarda Türkiye’deki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artarken, iki ülke arasında ticaret gerçekleştiren firmalara da bu durum olumlu bir yansıma sağlıyor. Bu kapsamda Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri dinamiklik gösteren Kanada’dan Türk ihracatçılara kapsamlı bir iş fırsatı geldi.

Emlak sektöründe hizmet veren Kanadalı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkıshExporter’a konut projelerinde ihtiyaç duydukları pencere, kapı ve otel mobilyaları için Türkiye’den tedarikçiler arıyor.

Kanada’dan gelen bütün ihracat fırsatlarını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Kanada ihracat pazar araştırması

Kanada pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kanada’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.