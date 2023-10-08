Kardeş ülke Azerbaycan, gaz tüpü satın alacak

Coğrafi konum ve kültürel yakınlık sebepleriyle ticari ilişkilerimizin iyi olduğu komşu ülke Azerbaycan bir alım ilanı bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı.

Ölçüm aletleri ve basınç göstergeleri gibi endüstriyel cihazlar alanında geniş ürün yelpazesine sahip olan Azerbaycan merkezli firma, ilanlarında kalibrasyon laboratuvarlarında kullanılmak üzere gaz tüpü ithal edeceklerini yazdı. İlan detaylarında ürünün teknik özelliklerinden bahseden bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Türkiye 2'nci sırada

14,53 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 98. büyük ithalat ülkesi olan Azerbaycan, Türkiye’den 2,29 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Azerbaycan’a en çok ihracat yapan ülkeler listesinde çok az bir farkla Rusya’nın ardından 2. sırada yer alıyor.