Kasım ayında 23 milyar 11 milyon dolarla ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'daki basın toplantısında Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları'nı duyurdu.

Bolat, kasımdaki ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar olduğunu belirterek "Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık" dedi.

Bakan, "Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık" ifadesini kullandı.