Katarlı firma, Türkiye'den hastane mobilyaları ithal edecek

Katar’da bulunan firma, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde kullanılmak üzere Türkiye'den hastane mobilyaları ithal edeceğini bildirdi.

Dünya ticaretinin 5 milyara dolar ulaştığı hastane ve medikal mobilyalar sektöründe Türkiye henüz pazardan çok küçük bir pay alıyor. Son on yıllarda ülkemizde yapılan modern hastaneler nedeniyle çok hızlı büyüyen ve gelişen sektör ihracatta daha çok yol katetmesi gerekiyor.

Katarlı firmanın [alım talep özeti]

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Türkiye sektörde henüz çok küçük pay alabiliyor:

Her yıl düzenli olarak yayınlanan ihracat verilerine göre dünyada toplam 5 milyar dolar tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları ihracatı yapıldı. Türkiye’nin bu ihracat havuzundaki oranı 115,6 milyon dolar.

Katar, söz konusu bu sektörde toplam 18,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye’nin Katar’a yaptığı ihracat değeri ise 1,2 milyon dolar.

Sektörün İhracat Verileri