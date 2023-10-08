Kenyalı ithalatçı, dolap vidaları ithal etmek istiyor

Afrika’nın doğu kıyısında yer alan Kenya’dan gelen bir alım ilanı bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Ahşap ürün gruplarıyla iç mekan hizmeti veren Kenya merkezli firma, Türkiye’den dolap vidaları satın almak istediklerini yazdı. Web sitesi bilgilerine göre 1935’ten beri ahşap ürünler üreten bu ithalatçı firmanın iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilirsiniz.

Kenya’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Kenya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirler. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde, Kenya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Kenya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Eğer ilgilendiğiniz sektördeki veriler henüz eklenmediyse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek bu verilere kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 7318 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 7318 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 7318 – Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya.