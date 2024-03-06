Kenyalı ithalatçı firma ‘tarım ekipmanı’ almak için Konya’ya geliyor!

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 5 Mart’ta açılışını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yaptığı Konya Tarım Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Özellikle yurt dışından çok yoğun talep olduğunu belirten TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda yurt dışından ziyaretçi sayısında neredeyse 1,5 katı kadar artış görünüyor. Yaklaşık 4 binin üzerinde 91 ülkeden online kayıt yaptıran iş insanları var" diye konuştu.

Ersözlü, fuarda traktörden biçerdövere, ekim makinelerinden budama makinelerine kadar en yenilikçi ürünlerin sergilendiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Fuara, 450 civarında firma katıldı. İlk kez görücüye çıkan tarım makineleri, traktörler, biçerdöverler var. Dünyada ve Avrupa'da lansmanları yapılan markalar burada. Bu fuar her yıl yapılan tarım makinaları fuarlarıyla kıyaslandığında Avrupa'nın en büyük fuarı. Aynı zamanda bu fuar, Türkiye'deki üretim ve ihracat kapasitesini göstermesi açısından da önemli bir form."

Kenyalı firma, fuarda sergilenen tarım ekipmanlarına talip!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Doğu Afrika'nın dünyaya açılan kapısı Kenya’dan gelen bir ithalat talebini yayınladı. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Sektöründe faaliyet gösteren Kenyalı firma yayınlanan ilanla Konya Tarım Fuarı’na gelerek tarım ekipmanı satın alacağını belirtti.

Kenyalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tarım makineleri ithalatçı listelerine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin tarım makineleri ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tarım makineleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.