Kılıçer: İhracatta deprem kayıplarını telafi ettik

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altındaki 8 birliğin tamamı şubat ayında ihracat artışında önemli performans ortaya koydu. AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, Slovenya, Belçika, Mısır, ABD ve Libya pazarlarında ihracat hacmini artırma başarısı gösterdiklerini vurguladı.

2024’ün ilk ayında yüzde 7 artışla iyi bir başlangıç yaptıklarını, şubat ayında bu performansı çok daha yukarılara çıkartarak depremin yarattığı kayıpları telafi ettiklerini kaydeden Başkan Kılıçer, ihracatı daha da artırmak için molasız çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

“Üyelerimize eğitim desteği veriyoruz”

AKİB’e bağlı birliklerin, geleneksel pazarlarda etkinliğini ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik hamlelerinde yüksek tempoda çalışmalar yaptığını dile getiren Kılıçer, prestiji yüksek, sektörlerin küresel gelişimine yön veren uluslararası fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini, ticaret heyetleri programlarıyla da ticaret köprülerini güçlendirdiklerini, yeni bağlantılar kurduklarını söyledi.

Şubat ayında Almanya, Dubai Emirliği, İsviçre ve ABD pazarlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve milli katılım organizasyonunu, ikinci kez yürütecekleri Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na dair hazırlıkları değerlendiren Kılıçer, şunları söyledi: “Şubat ayında yaş meyve sebze ihracatının lideri olarak, Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı yaş meyve sebze fuarlarından olan Berlin Fruit Logistica’da 21’inci kez millî katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Firmalarımız yıllık 40 milyar euroya yakın tutarda yaş meyve sebze ithal eden AB ülkelerinde etkin tanıtımlar, verimli görüşmeler yaptı.

Hububat ve bakliyat sektöründe, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood’a çifte organizasyonla adeta çıkarma yaptık. Bölgenin en önemli ticaret ve finans merkezi konumunda bulunan Dubai üzerinden Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya pazarlarında daha etkin olmayı hedefleyen firmaların akın ettiği fuarda üyelerimiz stant açarak ürünlerini tanıttı, URGE projesi kapsamında pazarlama faaliyeti yaptık.

Yine şubat ayında Genel Sekreterliğimiz dünya ticaretinde önemli bir oyuncu olan İsviçre’de şirket kurulumu konusunda üyelerimize eğitim verdi. Şubat ayının son haftasında mobilya ve kimya sektöründe faaliyet yürüten üyelerimiz ABD Las Vegas KBIS Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı’na katıldılar. ABD’de yeni pazarlar bulma, marka bilinirliğini artırma, rakiplerle karşılaştırma yapabilme ve sektörel trendleri takip etme açısından bu fuar bizim için büyük önem taşıyor.

AKİB olarak eylül ayının son haftasında Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın milli katılım organizasyonu için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tüm sektörlere açık olan bu fuar, Latin Amerika pazarına açılmak isteyen üyelerimiz için büyük fırsatlar barındırıyor. Venezuela ile yakın iş birliğimiz sağlam temeller üzerinde yükseliyor.”

“Irak, ABD ve Rusya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler”

AKİB’in şubat ayındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Kılıçer, Slovenya, Belçika, Mısır, ABD ve Libya pazarlarında ihracat hacmini artırdıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “AKİB olarak şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 30 artış ve 113,8 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı.

Bu ülkeyi yüzde 200 artış ve 95,5 milyon dolar değer ile ABD ikinci sırada, 73,1 milyon dolar değerle Rusya üçüncü sıradan takip etti. Şubat ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde yüzde 2 bin 195 artış ve 56,8 milyon dolar değer ile Slovenya dikkati çekti. Bunun yanı sıra Belçika’ya yüzde 268 artışla 35,7 milyon dolar, Mısır’da yüzde 215 artışla 71,5 milyon dolar ve Libya’ya yüzde 187 artışla 36,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”